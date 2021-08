Planet Media annonce la signature d'un protocole d'accord stratégique en vue de l'entrée à son capital du Groupe Marie Claire

Planet Media annonce la signature d'un protocole d'accord stratégique en vue de l'entrée à son capital du Groupe Marie Claire









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Planet Media, annonce ce jour la signature d'un protocole d'accord stratégique en vue de l'entrée à son capital du Groupe Marie Claire.

La conclusion de cet accord permettrait à Planet Media, media digital leader pour les seniors connectés, et le Groupe Marie Claire (GMC), premier groupe média féminin haut de gamme en France, d'opérer un rapprochement stratégique en vue d'ouvrir de nouvelles perspectives de développement, et de générer de nombreuses synergies qui naîtraient du croisement des expertises métier respectives de chaque groupe.

La mise en oeuvre de cet accord s'articulera autour de 2 étapes distinctes :

L'acquisition le 30 août 2021 par GMC de 350.000 actions Planet Media auto-détenues, à un prix unitaire de 1,10 euro, et représentant un montant global de 385 KE. A l'issue de cette première transaction, GMC détient environ 6,6% du capital de Planet Media ;

La réalisation avant le 30 septembre 2021 d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée à GMC. Celle-ci donnera lieu à l'émission de 800.000 actions nouvelles ordinaires, au prix de 1,50 euro par action, et auxquelles seront rattachés 500.000 bons de souscription d'action (BSA) ouvrant droit sur une période de 24 mois à une souscription au prix unitaire de 2 euro.

Cette deuxième étape de l'accord est suspendue à l'approbation des actionnaires lors de prochaine assemblée générale prévue le 3 septembre 2021, et la réalisation définitive des termes de l'accord signé ce jour entre Planet Media et GMC, conditionnée à la levée de l'ensemble des conditions suspensives.

Fort de ce témoignage puissant de soutien par GMC, Planet Media disposerait ainsi de moyens renforcés, financiers et opérationnels, pour accélérer la mise en oeuvre de sa nouvelle feuille de route dont les grandes lignes seront présentées le 29 septembre prochain, à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels 2021.