Placements : nouvelle récompense pour le contrat d'assurance vie de Bourse Direct

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bourse Direct a été récompensé pour la 3ème année consécutive d'un Oscar pour son produit d'assurance vie. Bourse Direct Horizon remporte ainsi l'Oscar du "Meilleur contrat d'assurance vie internet", décerné par Gestion de Fortune, le magazine de référence de la Gestion Privée.

Chaque année, le jury des Oscars de l'assurance vie, composé de personnalités reconnues dans le monde de l'assurance et de la gestion privée, ainsi que de journalistes de Gestion de Fortune, récompensent les meilleurs contrats du marché.

Le contrat Bourse Direct Horizon dispose de deux modes de gestion : libre pour gérer son contrat en toute autonomie ou gestion pilotée pour bénéficier de l'expertise d'une Société de Gestion.

Dans le cadre de la gestion libre, le contrat d'assurance vie Bourse Direct Horizon dispose de plus de 350 supports en unités de compte disponibles, non garantis en capital : 190 OPC, 97 titres vifs, 59 ETF, 5 OPCI, 2 SCI. Y compris des supports socialement responsables, non garantis en capital.

"Notre contrat d'assurance vie Bourse Direct Horizon offre une gamme complète de supports permettant à chacun, en fonction de ses objectifs de placement et de son aversion au risque, de trouver réponse à ses besoins. L'assurance vie se positionne comme un placement de long terme et il est important de pouvoir, grâce à nos services, être accompagné tout au long de ses projets de vie" estime Catherine Nini, Présidente de Bourse Direct.

Pour toute 1ère adhésion à Bourse Direct Horizon, les adhérents peuvent bénéficier en ce moment d'une prime allant jusqu'à 170 euros ou de 500 euros de courtage offert, sous conditions.

Avec cette nouvelle offre, Bourse Direct souhaite proposer aux épargnants un contrat d'assurance vie qui leur ressemble et qui s'adapte à leurs projets de vie...