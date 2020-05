Pizzorno : un résultat annuel à +1,8 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au titre de l'exercice 2019, Pizzorno Environnement a enregistré un chiffre d'affaires de 217,6 ME en retrait de 6,6% comparé au 31 décembre 2018, présentant un niveau d'activité contrasté selon les divisions.

Le résultat opérationnel 2019 ressort en forte amélioration à 2,3 ME contre une perte au 31 décembre 2018 de 8 ME.

Le bénéfice net part du Groupe s'élève à 1,8 ME contre une perte de 0,4 ME un an auparavant.

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice 2019.