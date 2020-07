Pizzorno : Teodem cesse l'exploitation du centre de traitement et de valorisation des déchets d'Oum Azza

(Boursier.com) — Suite à la signature d'un protocole de résiliation à l'amiable, Pizzorno Environnement annonce l'arrêt de l'exploitation, par sa filiale marocaine Teodem, du centre de traitement et de valorisation des déchets d'Oum Azza.

Cet arrêt prendra effet à compter du 1er juillet.

Mise en service en 2008, cette installation de traitement comprenait un centre de tri, une station de traitement du biogaz et 3 centres de transfert pour l'acheminement des déchets. Elle représentait une capacité annuelle de 850.000 tonnes, pour un chiffre d'affaires d'environ 6,8 millions d'euros en 2019.

Présent au Maroc depuis 1996, Pizzorno Environnement y développe son expertise reconnue en matière de collecte, transport, traitement, tri, valorisation et propreté au service des Marocains. A travers ses filiales marocaines, Pizzorno Environnement continuera d'intervenir sur plusieurs territoires du Royaume : collecte et nettoiement de Marrakech (Médina et Place Jémaâ El Fna) ; collecte, nettoiement et traitement des déchets ménagers d'Al Hoceima ; traitement des déchets ménagers de Moulay Abdellah.