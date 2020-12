Pizzorno : mouvement au capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 9 décembre 2020 par l'AMF, la société anonyme GDSA contrôlée par M. Claude Marquet a déclaré avoir franchi en hausse, le 7 décembre 2020, les seuils de 10% des droits de vote et 20% du capital du Groupe Pizzorno Environnement, et détenir 800.400 actions Pizzorno Environnement représentant autant de droits de vote, soit 20,01% du capital et 11,64% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition sur le marché.

GDSA déclare que le franchissement de seuils résulte de l'acquisition d'actions Pizzorno Environnement sur le marché, financée sur fonds propres. Le déclarant agit seul et envisage de poursuivre ses achats. Il n'envisage pas d'acquérir le contrôle de Pizzorno ni de modifier la stratégie de la société. Il envisage de demander la nomination d'un représentant comme membre du conseil d'administration de la société.