Pizzorno Environnement : un bon 1er semestre

(Boursier.com) — Après un exercice 2020 marqué par la finalisation du recentrage stratégique du Groupe sur ses activités les plus rentables, Pizzorno Environnement enregistre un début d'exercice dynamique. Le groupe atteint, au 1er semestre 2021, un chiffre d'affaires de 100,5 millions d'euros, en progression de 6,5%.

Au regard du bon niveau d'activité constaté sur le 1er semestre de l'exercice en cours sur l'ensemble des métiers du Groupe, Pizzorno Environnement confirme son anticipation d'atteindre un chiffre d'affaires 2021 compris entre 200 ME et 205 ME, associé à une amélioration de la performance opérationnelle permettant de dégager un EBE entre 30 ME et 35 ME avec des investissements de l'ordre de 28 ME à 30 ME.