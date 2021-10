Pizzorno Environnement : plus de 5 ME de bénéfice consolidé au 1er semestre

(Boursier.com) — Sur l'ensemble du 1er semestre 2021, Pizzorno Environnement enregistre une croissance de ses activités de +6,5% pour atteindre un chiffre d'affaires de 100,5 millions d'euros (94,4 ME au 1er semestre 2020). Grâce à des coûts d'exploitation maîtrisés dans un contexte de hausse d'activité, l'Excédent Brut d'Exploitation s'établit à 16,8 ME, en progression significative de +101,7%, représentant un taux de marge de 16,7% du chiffre d'affaires, en amélioration de 7,9 points par rapport au 30 juin 2020.

Le résultat opérationnel ressort nettement bénéficiaire à +4,6 ME sur le premier semestre 2021 contre une perte de -3,8 ME un an auparavant. Ces bonnes performances démontrent la pertinence de la stratégie de développement orientée vers les activités et services du Groupe les plus rentables.

Le bénéfice net de l'ensemble consolidé s'élève à +5,37 ME (-2,54 ME sur le 1er semestre 2020).

Structure financière maîtrisée

La capacité d'Auto-Financement (après coût de l'endettement financier net et impôt) s'élève à 15,8 ME (10,9 ME un an auparavant). Les flux de trésorerie générés par l'activité sont positifs à 14,6 ME (8,7 ME au 30 juin 2020).

A fin juin 2021, le Groupe Pizzorno Environnement bénéficie d'un fort niveau de trésorerie nette à hauteur de 33,9 ME. L'endettement financier net s'élève à 52,9 ME et les fonds propres du Groupe à 67,5 ME représentant un ratio de 'gearing' de 78,3% à fin juin 2021 (106% à fin décembre 2020).

Perspectives

Pizzorno Environnement a pour ambition de maintenir un niveau solide de croissance rentable. Ainsi le Groupe confirme ses anticipations d'atteindre un chiffre d'affaires 2021 compris entre 200 ME et 205 ME, associé à une amélioration de la performance opérationnelle permettant de dégager un EBE entre 30 ME et 35 ME avec des investissements de l'ordre de 28 ME à 30 ME.

Pizzorno rappelle que les familles Pizzorno-Devalle et Petithuguenin engagent un partenariat stratégique long terme. Dans le cadre des réflexions stratégiques engagées pour le Groupe Pizzorno, les dirigeants du Groupe et son principal actionnaire ont annoncé leur association avec le groupe Paprec. Ainsi, la famille Petithuguenin, via le groupe Paprec, a signé un accord en vue d'acquérir 20% du capital de la société Pizzorno Environnement auprès des actionnaires familiaux majoritaires. Ce projet de partenariat s'accompagne de la mise en place d'un pacte d'actionnaires.

A l'issue de cette opération, qui devrait intervenir, sous réserve de l'obtention préalable d'une décision de l'Autorité des marchés financiers, dans les semaines à venir, les actionnaires familiaux conserveront une participation majoritaire de Pizzorno Environnement.