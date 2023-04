Pizzorno Environnement : performance opérationnelle en retrait mais dividende maintenu à 1 euro

(Boursier.com) — Pizzorno Environnement a dégagé en 2022 un Excédent Brut d'Exploitation de 47,4 ME, soit 20,9% du chiffre d'affaires (23,7% en 2021), reflétant selon le groupe une reprise soutenue des investissements de démarrage de nouveaux contrats (Aix Miramas et Lille) et de renouvellement de flotte et des effets de l'inflation non répercutés en intégralité sur cet exercice. Pizzorno Environnement avait réalisé un chiffre d'affaires 2022 de 226,9 ME, en progression de 8,9% par rapport à 2021.

Rapporté à une base de comparaison plus normative, soit hors éléments exceptionnels et non récurrents comptabilisés à hauteur de 5,8 ME en 2021 (indemnisations reçues dans le cadre de transactions), l'Excédent Brut d'Exploitation est en hausse de 3,9 ME. Le résultat opérationnel ressort à 13,9 ME contre 20,3 ME un an auparavant. Il intègre, entre autres, -9,1 ME de dotations aux dépréciations et provisions, en hausse de 4 ME essentiellement liée à une mise à jour des provisions pour suivi trentenaire afin de tenir compte de la hausse des coûts de post-exploitation (sites du Balançan et Roumagayrol),

Le bénéfice net part du Groupe s'élève à 18,4 ME contre 9,5 ME sur l'exercice précédent. Il sera proposé à l'Assemblée Générale qui se tiendra en juin de maintenir le dividende à 1 euro par action.

Au 31 mars 2023, le carnet de commandes, ne comprenant que les commandes fermes, s'élève à 935 ME. À la suite d'un appel d'offres comprenant différentes prestations, la ville de Marseille a attribué au Groupe plusieurs lots de collecte, de propreté, de traitement et valorisation pour un montant de 20 ME sur 4 ans. Dernièrement, la métropole Toulon Provence Méditerranée a renouvelé sa confiance à Pizzorno pour la collecte des déchets et la propreté de la ville de Toulon, représentant un montant de 126 ME sur 6 ans.