Pizzorno Environnement : le chiffre d'affaires recule de 9,2% au T4

(Boursier.com) — Au 4ème trimestre 2019, le chiffre d'affaires de Pizzorno Environnement a atteint 51 ME, en retrait de 9,2% par rapport à la même période de l'exercice 2018. L'activité Propreté s'inscrit en repli de 2,3% à 40,7 ME, à la suite de l'arrêt du contrat déficitaire de collecte des déchets ménagers des 10ème et 18ème arrondissements de Paris, partiellement compensé par l'ensemble des reconductions de contrats.

L'activité Traitement-Valorisation reflète toujours les effets de l'arrêt du site du Cannet-des-Maures (août 2018) et celui du centre de tri du Broc (mai 2019) avec un chiffre d'affaires de 10,3 ME.

Le Groupe a poursuivi, au cours de l'année, l'assainissement de ses activités peu rentables. Ainsi, le chiffre d'affaires 2019 s'élève à 217,5 ME, dont l'international représente 8,2%, contre 232,9 ME en 2018. Par ailleurs, l'activité Zephire, dans le cadre de la gestion de l'UVE de Toulon, enregistre un chiffre d'affaires de 24,1 ME au 31 décembre 2019.

Perspectives et développements

A ce stade, les conséquences du Covid-19 sur Pizzorno Environnement sont relativement limitées, néanmoins, la durée de la crise sanitaire et son ampleur sur la saison touristique n'étant pas encore connues, une partie de l'activité du Groupe, présent dans les zones touristiques, pourrait en être affectée.

Le Groupe a poursuivi ses actions de fidélisation clients en renouvelant plusieurs contrats représentant un chiffre d'affaires cumulé de 240 ME dont le contrat de collecte, traitement et valorisation du Ministère de la Défense de l'Ile du Levant pour une durée de 1 an reconductible 3 fois, représentant un montant total de de 660 KE. Ainsi, au 31 décembre 2019, Pizzorno Environnement bénéficie d'un solide carnet de commandes, ne comprenant que les commandes fermes, qui s'élève à 701 ME.

Enfin, Pizzorno Environnement a récemment remporté un nouveau contrat relatif au Nettoiement du centre-ville et du quartier de la gare d'Ollioules, représentant un chiffre d'affaires de 0,8 ME sur une période de 4 ans (démarrage fin janvier 2020).