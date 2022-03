Pizzorno Environnement : l'EBE est attendu supérieur aux prévisions

(Boursier.com) — Pizzorno Environnement enregistre un chiffre d'affaires de 208,3 ME au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, en progression de 4,8%. Cette performance est supérieure à la borne haute de l'objectif fixé (entre 200 et 205 ME).

L'activité Propreté ressort en croissance de 2,3% à 162,6 ME, portée par le démarrage des nouveaux contrats de collecte et de nettoiement en France, ceux-ci ayant compensé l'arrêt volontaire des contrats au Maroc (Marrakech et Oumazza).

L'activité Traitement-Valorisation affiche un chiffre d'affaires en forte progression de 14,9% à 45,7 ME sur l'exercice, tiré par la mise en service du nouveau casier du centre de stockage de Pierrefeu-du-Var. Ce dernier bénéficie également du détournement des tonnages destinés à la chaudière no2 de l'Unité de Valorisation Energétique exploitée par Zéphire, à la suite d'un dysfonctionnement intervenu fin mai 2021 (5,8 ME de chiffre d'affaires en 2021). Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de l'UVE de Toulon, l'activité Zephire enregistre un chiffre d'affaires de 23,2 ME au 31 décembre 2021.

Un EBE attendu supérieur aux prévisions

Au regard du bon niveau d'activité 2021 constaté sur l'ensemble des métiers du Groupe associé à une gestion rigoureuse, l'EBE est attendu au-dessus de la fourchette annoncée (entre 30 et 35 ME), confirmant ainsi la capacité du Groupe à coupler croissance et rentabilité.

Perspectives et développement

Au cours de l'année 2021, le groupe a poursuivi ses actions de conquête de nouveaux marchés (représentant un chiffre d'affaires cumulé de 30 ME) et de fidélisation clients en renouvelant plusieurs contrats représentant un chiffre d'affaires cumulé de 186 ME.

Ainsi, au 31 décembre 2021, Pizzorno Environnement bénéficie d'un solide carnet de commandes, ne comprenant que les commandes fermes, qui s'élève à 629,7 ME.