Pizzorno Environnement : en hausse après la décision à Marrakech

(Boursier.com) — Dans des volumes limités, Pizzorno Environnement gagne 2,5% à 20,4 euros en matinée alors que le groupe a annoncé qu'il n'était pas candidat au renouvellement du marché de collecte et de nettoiement de Marrakech (Médina et Sidi Yousef Ben Ali), dont il est attributaire depuis 2007 au travers de sa filiale locale Téomara. Au regard des nouvelles dispositions du marché de Marrakech -augmentation du périmètre, besoins en investissements, facturation au trimestre notamment- et de la situation financière de ses filiales marocaines, Pizzorno a en effet décidé de suspendre le développement du Groupe au Maroc, conformément au plan stratégique mis en oeuvre depuis 3 ans.

Comme l'explique Midcap Partners, cette décision s'inscrit dans la volonté du groupe de se concentrer sur les marchés les plus rentables avec des délais de paiement sous contrôle et des capex maîtrisés. A l''achat' sur le dossier, le broker ajuste sa cible de 27 à 26 euros. Malgré le beau parcours du titre depuis le début de l'année, la valorisation reste attractive.