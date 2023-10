Pizzorno Environnement : contrat renouvelé et étendu dans le Var

(Boursier.com) — Quelques semaines après le renouvellement du marché de collecte de la Métropole Nice Côte d'Azur, Pizzorno Environnement annonce avoir été reconduit pour la collecte des déchets ménagers et emballages recyclables de la Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures (Bormes les Mimosas, Collobrières, Cuers, La Londe les Maures, Le Lavandou et Pierrefeu).

Ce nouveau contrat, d'un montant total de 29,3 ME sur 5 ans, a été étendu aux 6 communes du territoire pour la collecte de l'ensemble des flux produits par les foyers : déchets ménagers, emballages recyclables, verre, carton, déchets verts et encombrants. Il prévoit également la mise en place de la collecte des biodéchets auprès des particuliers et professionnels.

Le Groupe a été également attributaire de la gestion des hauts de quai des quatre déchetteries communautaires.