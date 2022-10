Pizzorno Environnement confirme des perspectives de croissance rentable

(Boursier.com) — Sur l'ensemble du 1er semestre 2022, Pizzorno Environnement enregistre une croissance de ses activités de 7,3% pour atteindre un chiffre d'affaires de 107,8 millions d'euros (100,5 ME au 1er semestre 2021).

L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) s'établit à 22 ME en hausse de +32,1% par rapport au 30 juin 2021, représentant un taux de marge de 20,4% du chiffre d'affaires, en hausse de 3,8 points par rapport au 1er semestre 2021. L'amélioration de la rentabilité opérationnelle résulte d'une dynamique commerciale et d'une parfaite maîtrise des charges d'exploitation.

Le résultat opérationnel ressort en augmentation de +16,4% et s'élève à 5,4 ME (4,6 ME un an auparavant).

Le bénéfice net part du Groupe s'élève à 7,8 ME (5,3 ME au 1er semestre 2021).

Une structure financière très solide

Au cours du 1er semestre 2022, le Groupe a dégagé une capacité d'Auto-Financement (après coût de l'endettement financier net et impôt) de 19,6 ME (15,8 ME un an auparavant). Les flux de trésorerie générés par l'activité sont positifs à 23,2 ME grâce à l'amélioration des résultats et à une réduction du BFR de 3,6 ME, couvrant ainsi largement les investissements nets de la période qui s'élèvent à 8,3 ME.

A fin juin 2022, le Groupe Pizzorno Environnement bénéficie d'une structure financière très solide avec une trésorerie et équivalents de trésorerie de 72,9 ME (53,3 ME au 31 décembre 2021). L'endettement financier net, en baisse sur la période, s'élève à 14,6 ME et les fonds propres du Groupe à 76,8 ME représentant un ratio de 'gearing' de 19% à fin juin 2022, en diminution de 15 points par rapport à fin décembre 2021.

Perspectives

L'activité du 2e semestre bénéficiera du démarrage du marché de collecte des déchets ménagers de la Métropole Européenne de Lille (161 ME sur 7 ans).

Le Groupe a poursuivi sa dynamique commerciale de renouvellement ou de gain de nouveaux contrats.

Au 30 septembre, Pizzorno Environnement dispose d'un solide carnet de commandes, ne comprenant que les commandes fermes, qui s'élève à 777,8 ME.

Les bonnes performances commerciales, opérationnelles et financières réalisées au 1er semestre 2022 confortent les ambitions du Groupe de maintenir un niveau solide de croissance rentable.