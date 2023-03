Pizzorno Environnement : chiffre d'affaires 2022 en progression de 8,9%

(Boursier.com) — Pizzorno Environnement a réalisé un chiffre d'affaires 2022 de 226,9 ME, en progression de 8,9% par rapport à 2021.

L'activité Propreté ressort en croissance de 7,5% à 174,8 ME, portée à la fois par un excellent taux de renouvellement de contrats et la conquête de nouveaux territoires. À ce titre, 2022 a été marquée par l'obtention et le démarrage (novembre 2022) du plus important contrat de collecte de l'histoire du Groupe pour le compte de la Métropole Européenne de Lille (161 ME sur 7 ans).

L'activité Traitement-Valorisation affiche un chiffre d'affaires en forte progression de 13,9% à 52 ME, tirée, entre autres, par la reprise totale d'exploitation du site d'Aboncourt. Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de l'UVE de Toulon, l'activité Zephire enregistre un chiffre d'affaires 2022 de 30,5 ME, en progression de 31,5%.

Le groupe assure que 2023 bénéficiera des derniers développements en termes de renouvellement de contrats et se félicite d'un solide carnet de commandes fermes qui s'élève à 743 ME (incluant 51% de l'activité Zephire, soit 106 ME).