Pizzorno Environnement anticipe un solide niveau de croissance rentable

(Boursier.com) — A l'issue du 1er semestre de l'exercice 2023, Pizzorno Environnement réalise un chiffre d'affaires de 128 millions d'euros, en forte hausse de +18,7% par rapport au 1er semestre 2022.

Sur le premier semestre 2023, l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) s'établit à 24,4 ME en hausse de +10,1% par rapport au 30 juin 2022, représentant un taux de marge de 19,1% du chiffre d'affaires, en retrait de 1,5 point par rapport au 1er semestre 2022.

Le résultat opérationnel ressort en augmentation de 69,2% à 9,1 ME (5,4 ME au 1er semestre 2022), ce dernier ayant été fortement impacté par des éléments ponctuels essentiellement liés à une mise à jour des provisions pour suivi trentenaire.

Le bénéfice net part du Groupe s'élève à 7,8 ME, stable par rapport au 1er semestre 2022.

Structure financière solide

À fin juin 2023, le Groupe Pizzorno Environnement bénéficie d'une structure financière très solide avec une trésorerie et équivalents de trésorerie de 54,2 ME (61 ME au 31 décembre 2022). L'endettement financier net, s'élève à 21,2 ME et les fonds propres du Groupe à 89,9 ME, représentant un ratio de 'gearing' de 23,5% à fin juin 2023, en amélioration de 0,4 point par rapport à fin décembre 2022.

Perspectives

Pour la première fois de son histoire, Pizzorno Environnement dispose d'un carnet de commandes, ne comprenant que les commandes fermes, qui s'élève à 1 MdE.

Les bonnes performances commerciales, opérationnelles et financières réalisées au 1er semestre 2023 confortent les ambitions du Groupe de maintenir un niveau solide de croissance rentable, créateur de valeur.