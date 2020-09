Pizzorno Environnement : 4 ans de plus à St Tropez

Pizzorno Environnement : 4 ans de plus à St Tropez









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pizzorno Environnement fait part du renouvellement de son contrat avec Saint-Tropez dont il a la charge depuis 2013. Reconduit pour une durée de quatre ans, ce marché représente un chiffre d'affaires annuel de 2,3 ME. Il débutera le 17 octobre.

Les prestations incluent notamment le balayage manuel et mécanisé des voiries, la collecte des corbeilles et des cendriers, le nettoiement du mobilier urbain et des cours d'écoles.