Pixium Vision : visibilité financière assurée jusqu'au premier trimestre 2021

(Boursier.com) — Pixium Vision disposait d'une position de trésorerie de 4,8 millions d'euros au 31 mars 2020, comparé à 6,8 millions d'euros au 1er janvier 2020. Pixium Vision annonce poursuivre ses objectifs conformément à ses plans avec l'ambition de commercialiser son implant sous-rétinien miniaturisé et sans fil Prima aussi rapidement que possible.

Dans le contexte du Covid-19, Pixium Vision a ajusté ses activités pour préserver les efforts des professionnels de santé et protéger les patients. La société prépare activement le dossier de l'étude pivot PRIMAvera afin de le déposer dès que l'évolution de la situation le permettra.

Pixium Vision a également mis en oeuvre toutes les mesures destinées à sécuriser sa trésorerie et accroître sa visibilité financière pendant la période de pandémie. Compte tenu des mesures prises et des sources de financement sécurisées, Pixium dispose d'une visibilité financière jusqu'au premier trimestre 2021 et travaille activement à obtenir des financements non dilutifs proposés par le gouvernement français.