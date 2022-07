Pixium Vision : une émission d'obligations d'un maximum de 30 ME

(Boursier.com) — Pixium Vision annonce la mise en place d'un financement par voie d'émission d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles, d'un montant nominal maximum de 30 ME, et le tirage d'une première tranche de 5,5 ME auprès du partenaire financier European Select Growth Opportunities Fund.

Cette opération financière permet d'étendre la capacité de trésorerie de Pixium Vision jusqu'au premier trimestre 2023 après l'émission de la Première Tranche d'un montant nominal de 5,5 millions d'euros.