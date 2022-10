Pixium Vision : trésorerie de 8,5 ME à fin septembre

(Boursier.com) — Pixium Vision a annoncé une position de trésorerie de 8,5 millions d'euros au 30 septembre 2022 et communique sur ses principaux développements. Compte tenu de sa position de trésorerie actuelle, la Société estime être en mesure de financer ses activités opérationnelles jusqu'au milieu du deuxième trimestre 2023. En raison des restrictions de son accord avec ESGO, Pixium Vision n'est actuellement pas en mesure de continuer à tirer de nouvelles tranches. La Société explore par conséquent différentes pistes de réflexion afin de sécuriser sa trésorerie nécessaire à la poursuite de ses ambitions stratégiques.

Au troisième trimestre 2022, Pixium Vision a maintenu la dynamique positive de son développement clinique en finalisant le recrutement pour l'étude PRIMAvera et en obtenant l'approbation réglementaire du système de rééducation à distance pour les patients participants aux essais cliniques. En outre, la Société a mis en place un programme de financement par d'obligations convertibles d'un montant nominal maximum de 30 millions d'euros avec ESGO, comprenant le tirage de la première tranche de 5,5 millions d'euros. Le 3 août 2022, Pixium Vision a annoncé l'obtention de l'approbation réglementaire de son système de rééducation à distance pour les patients participant aux essais cliniques. Le 19 septembre 2022, Pixium Vision a annoncé avoir atteint son objectif de recrutement dans l'essai pivot européen PRIMAvera et confirmé son intention de finaliser toutes les implantations d'ici la fin de l'année 2022. Après la clôture du 30 septembre 2022, Pixium Vision a publié dans le Journal of Neural Engineering des données évaluées par des pairs portant sur la sécurité du Système Prima chez des patients atteints de DMLA sèche.