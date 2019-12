Pixium Vision : transfert approuvé

Pixium Vision : transfert approuvé









Crédit photo © Pixium

(Boursier.com) — L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Pixium Vision a approuvé le projet de demande de radiation des titres de la société des négociations sur le marché réglementé Euronext Paris (compartiment C) et d'admission concomitante aux négociations sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris, et conféré tous pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet de mettre en oeuvre ce transfert de marché de cotation. Le Conseil d'administration, qui s'est réuni le 12 décembre 2019 consécutivement à l'assemblée générale, a décidé la mise en oeuvre de ce transfert. L'admission des actions de Pixium Vision sur Euronext Growth Paris interviendra dans un délai minimum de deux mois. Ce transfert vise à permettre à Pixium Vision "d'être cotée sur un marché plus approprié à la taille de l'entreprise, à diminuer les coûts liés à la cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers".

Sous réserve de l'accord d'Euronext Paris SA, la cotation de la société sur Euronext Growth Paris s'effectuera dans le cadre d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles.