Pixium Vision : tirage de la première tranche obligataire de 5,5 ME

(Boursier.com) — Pixium Vision SA annonce, ce 15 février, la résiliation de l'accord relatif à un financement par voie d'émission d'obligations convertibles conclu avec European Select Growth Opportunities Fund (ESGO), investisseur américain spécialisé dans le domaine de la santé.

Selon les modalités de l'accord, aucune pénalité ne sera appliquée à Pixium vision suite à cette résiliation.

Cet accord relatif à un financement par voie d'émission d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (Obligations) pour un montant nominal maximal de 30 millions d'euros, sans intérêt et sans bons de souscription d'actions, sur une durée maximale de 36 mois, avait été conclu en juillet 2022.

La première tranche de 550 obligations, d'un montant nominal de 5,5 ME, a été émise par la société et souscrite par l'investisseur le 13 juillet 2022. A ce jour, 316 obligations sont encore en circulation et n'ont pas encore été converties ; ce qui signifie que la somme de 3,16 ME peut être convertie jusqu'au 13 juillet 2023 ou remboursée en numéraire à 109%. Les bons de souscription en circulation prendront fin sans délai.

Pixium Vision dispose d'une visibilité financière jusqu'à la fin du 2e trimestre de 2023 et explore différentes pistes de réflexion afin de sécuriser la trésorerie nécessaire à la poursuite de ses ambitions stratégiques.