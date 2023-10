Pixium Vision suspendu en bourse

(Boursier.com) — Le titre Pixium Vision est suspendu sur Euronext Growth Paris ce matin, à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis, selon un avis Euronext. Selon son dernier communiqué publié fin septembre et relatif à la réalisation d'un regroupement de ses actions à raison d'une action nouvelle pour 50 anciennes, "la société reste en recherche active de solutions de financement afin de réaliser ses ambitions stratégiques". Après l'annonce par Pixium Vision d'une avance en compte courant d'actionnaires de 3 millions d'euros consentie par Bpifrance Participations et Sofinnova Capital VII le 28 juillet 2023, la société confirmait le mois dernier son horizon de financement jusqu'à fin novembre 2023.