Pixium Vision : Sofinnova sur les 15% du capital

Pixium Vision : Sofinnova sur les 15% du capital









Crédit photo © Pixium

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 10 juillet 2020 par l'AMF, la société par actions simplifiée Sofinnova Partners, agissant pour le compte du fonds Sofinnova Capital VII FPCI dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 8 juillet 2020, les seuils de 15% du capital et des droits de vote de la société Pixium Vision, et détenir, pour le compte dudit fonds, 6.637.048 actions Pixium Vision représentant autant de droits de vote, soit 15,89% du capital et des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une souscription par le déclarant à une augmentation de capital de la société Pixium.

Sofinnova Capital VII, représenté par sa société de gestion Sofinnova Partners déclare que la la souscription à l'augmentation de capital a été réalisée par recours à des fonds propres. Le déclarant agit seul et n'envisage pas d'augmenter sa participation. Il n'envisage pas non plus d'acquérir le contrôle de Pixium, mais prévoit d'accompagner la société dans la poursuite du développement de ses produits (et notamment des études de faisabilité et de préparation d'une étude pivot). Le déclarant n'envisage pas de demander la nomination d'un représentant supplémentaire au conseil d'administration de Pixium.