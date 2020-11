Pixium Vision : Sofinnova Partners pointe à 12,69% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 19 novembre 2020 par l'AMF, complété par un courrier reçu le 20 novembre 2020, la société par actions simplifiée Sofinnova Partners, agissant pour le compte du fonds Sofinnova Capital VII FPCI dont elle assure la gestion, a rectifié sa déclaration à l'Autorité des marchés financiers du 10 juillet 2020, en ce qu'elle détenait, au 8 juillet 2020, pour le compte dudit fonds, 5.537.048 actions Pixium Vision représentant autant de droits de vote, soit 13,26% du capital et des droits de vote, et n'a donc pas franchi en hausse les seuils de 15% du capital et des droits de vote. Le déclarant a précisé détenir, au 20 novembre 2020, pour le compte dudit fonds, 5.537.048 actions Pixium Vision, soit 12,69% du capital et des droits de vote de cette société.