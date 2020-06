Pixium Vision sélectionné pour le programme 'Next French Healthcare'

(Boursier.com) — Pixium Vision fait partie des 13 'healthtech' françaises les plus innovantes sélectionnées pour participer au mois d'octobre prochain, à un roadshow aux Etats-Unis organisé par Business France et Bpifrance. Pixium Vision présentera le plan de développement clinique et commercial du système Prima à de potentiels investisseurs américains sur la base de récentes données cliniques sur 18 mois qui ont démontré que le Système Prima était capable de combiner la vision résiduelle naturelle avec la vision centrale prothétique chez des patients atteints de dégénérescence maculaire sèche liée à l'âge (DMLA), ouvrant ainsi la voie à une étude pivot.

Pixium conduit actuellement des études de faisabilité de Prima en France et aux États-Unis et poursuit les démarches en vue du dépôt du dossier de l'étude pivot PRIMAvera, qui devrait commencer fin 2020 voire au premier semestre 2021. L'étude de faisabilité aux États-Unis devrait reprendre dès que la situation Covid-19 le permettra.