Pixium Vision : résultats audités

(Boursier.com) — La société bioélectronique Pixium Vision SA a publié ses résultats financiers 2021 audités. Les résultats non audités ont été communiqués en date du 22 février.

Sur l'année, Pixium Vision n'a réalisé aucun chiffre d'affaires. Les produits opérationnels s'élèvent à 2,7 millions d'euros (2,1 ME en 2020). En 2021, les produits opérationnels se composent essentiellement d'un crédit impôt recherche (CIR) d'un montant de 1,6 ME et de 0,8 ME d'indemnités contractuelles versées par Second Sight Medical Product, Inc. (SSMP). Ces indemnités ont été versées suite à la résiliation unilatérale par SSMP du protocole d'accord conclu le 5 janvier 2021 entre les deux sociétés.

Les charges opérationnelles courantes s'élèvent à 12,9 ME (10,5 ME en 2020). Les charges opérationnelles courantes sont en hausse de +22,7%, soit une augmentation de 2,4 ME, dont 1,1 ME consacré à la Recherche & Développement et 1,3 ME aux frais généraux. Les dépenses de Recherche et Développement représentent 7,3 ME (6,2 ME l'année précédente). Les frais généraux se montent à 5,6 ME (4,4 ME en 2020). Cette hausse est principalement liée aux coûts engagés par la société au titre des activités juridiques effectuées dans le cadre de la préparation de son rapprochement avec Second Sight Medical Product, Inc.

Le résultat opérationnel ressort à -10,3 ME pour 2021 (-8,4 ME en 2020).

Le résultat net est une perte de -10,9 ME (-9,1 ME en 2020). La perte représentait 0,23 euro et 0,27 euro par action respectivement pour les exercices 2021 et 2020.

Le flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles a augmenté et s'élève à -8,8 ME en 2021 (-6,9 ME en 2020). Le flux de trésorerie net lié aux activités d'investissement s'élève à 0,1 ME et correspond pour l'essentiel à du matériel informatique. Le flux de trésorerie net lié aux activités de financement s'élève à 12,8 ME en 2021. Il résulte principalement d'une augmentation de capital d'environ 8,0 ME de produits bruts et du tirage de cinq tranches ORNAN d'un total de 6,25 ME de produits bruts au titre de l'accord de Pixium Vision avec ESGO. A la suite du tirage de la dernière tranche le 12 mai 2021, il n'y a plus de bons de souscription en circulation, la totalité du financement de 10 ME ayant été mobilisée.

Pixium Vision clôture l'exercice 2021 avec une position de trésorerie nette de 14,5 ME (10,5 ME à fin 2020).

Les différences d'audit ont été incluses dans les états financiers 2021. Selon l'IAS 32, certains bons de souscription accordés aux investisseurs en juillet 2021 (BSA 2021 US) doivent être évalués à la juste valeur de marché, ce qui a créé un produit financier de 0,1 ME pour l'exercice 2021, entraînant une diminution de la perte nette par rapport aux résultats financiers non audités.