Pixium Vision : rendez-vous à suivre

(Boursier.com) — Pixium Vision annonce la participation de Lloyd Diamond, Directeur Général, et de Guillaume Buc, Directeur de la Technologie de Pixium Vision, à deux master classes lors de la 3e édition d'Investir Day qui se tiendra au palais Brongniart à Paris et virtuellement, du 15 au 23 novembre. L'intitulé est : "Créer un monde de vision bionique pour les personnes qui ont perdu la vue (Creating a World of Bionic Vision for Those Who Have Lost Their Sight)". La présentation virtuelle de Lloyd Diamond est attendue le vendredi 19 novembre 2021, de 11h30 à 11h50 CET. L'intervention en présentiel de Lloyd Diamond et Guillaume Buc est programmée le mardi 23 novembre 2021, de 14h30 à 14h50 CET, au salon d'honneur du palais Brongniart. Les dirigeants de Pixium Vision rencontreront les actionnaires sur le stand Pixium Vision (numéro 131) où ils effectueront une démonstration du Système Prima. Grâce à la réalité augmentée, l'équipe de Pixium Vision proposera une expérience immersive afin de permettre aux participants de mieux comprendre le quotidien, les difficultés et les besoins des personnes souffrant de la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, et présentera plus en détail le potentiel des nouvelles technologies telles que le Système Prima.