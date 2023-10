Pixium Vision : quelques précisions

(Boursier.com) — Pixium Vision SA, société de bioélectronique qui développe des systèmes de vision innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce ses résultats financiers au titre du premier semestre de l'exercice 2023. Les comptes du premier semestre 2023 ont été arrêtés par le Conseil d'administration de Pixium Vision réuni le 27 octobre 2023.

Malgré la mise en oeuvre des mesures ci-dessous, le contrôle strict des dépenses d'exploitation, et les recherches de financements, la société estime qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer ses activités jusqu'à la fin du mois de décembre 2023.

"En juillet 2023, nous avons obtenu un prêt d'actionnaire de 3 millions d'euros de la part de Bpifrance et de Sofinnova destiné à étendre notre capacité de trésorerie.

Notre demande de paiement accéléré du Crédit d'Impôt Recherche au titre de 2022 représentant un montant de 1 829 961 euros a été accordée et payée au premier semestre 2023.

Le gel de ses échéances dues au titre des Prêts garantis par l'État, accordés par Bpifrance et le CIC, a été prolongé jusqu'à la fin du mois de septembre 2023.

La demande de rééchelonnement de la majorité des dettes sociales au titre du premier semestre 2023 a été acceptée et le remboursement se fera sur 24 mois".

Compte tenu de ce risque de liquidité à court terme et de l'absence de nouveaux financements obtenus à ce jour, Pixium Vision a donc demandé et obtenu le 9 octobre 2023 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du Tribunal de Commerce de Paris, permettant d'étendre l'horizon de cash à fin décembre 2023. Le management de la société, n'ayant pu trouver d'investisseurs financiers dans le calendrier contraint et à hauteur des besoins de la société, a estimé qu'un plan de sauvegarde n'était plus envisageable. En conséquence la société a annoncé le 18 octobre 2023 l'ouverture d'un processus de recherche de repreneur pour tout ou partie de ses actifs, et a demandé le 23 octobre 2023 la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.

Dans ce contexte, les comptes ont toutefois été établis en application du principe de continuité d'exploitation sur la base de la situation existante à la clôture.

Néanmoins, cette situation génère une incertitude significative sur la continuité d'exploitation car dans le cas où l'issue de la procédure de redressement judiciaire s'avèrerait défavorable, la société pourrait ne pas être en mesure de réaliser ses actifs et de régler ses dettes dans le cadre normal de son activité et l'application du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne dans un contexte normal de poursuite des activités concernant notamment l'évaluation des actifs et des passifs pourrait s'avérer inappropriée.

En raison des faits exposés ci-dessus, les commissaires aux comptes de la société ne sont pas en mesure de formuler une conclusion sur les comptes semestriels consolidés résumés.