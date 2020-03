Pixium Vision : publication dans la revue Ophthalmology

Pixium Vision : publication dans la revue Ophthalmology









Crédit photo © Pixium

(Boursier.com) — Pixium Vision annonce la publication dans Ophthalmology, la revue à comité de lecture de l'American Academy of Ophthalmology (AAO), d'un article sur la capacité du Système Prima à stimuler les cellules rétiniennes. L'article, intitulé 'Photovoltaic Restoration of Central Vision in Atrophic Age-Related Macular Degeneration', détaille les premiers résultats de tolérance et d'efficacité obtenus avec le Système Prima chez des patients atteints de forme évoluée de la Dégénérescence Maculaire liée à l'Age (DMLA) sèche, également dénommée Atrophie Géographique. En parallèle de cet essai clinique conduit en France, l'évaluation clinique du Système Prima chez des patients atteints de DMLA Sèche est également en cours dans le cadre d'une étude de faisabilité aux Etats-Unis.

La publication montre que l'implantation sous-rétinienne du Système Prima restore la perception visuelle dans la zone atrophique tout en préservant la vision périphérique naturelle résiduelle chez les cinq patients implantés. L'article conclut que l'amplification optique ou électronique apportée par la nouvelle génération de lunettes pourrait améliorer encore l'acuité visuelle. Cette publication conforte les résultats de suivi à 12 mois ayant démontré la capacité de la majorité des patients à identifier des lettres et des séquences de lettre et confirmé l'absence d'effets indésirables sérieux.