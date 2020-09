Pixium Vision prévoit plusieurs conférences

Pixium Vision prévoit plusieurs conférences









Crédit photo © Pixium Vision

(Boursier.com) — La direction de Pixium Vision participera et effectuera des présentations lors de plusieurs conférences à venir :

- HC Wainwright & Co. 22nd Annual Global Investment Conference : Virtual Conference, événement physique (New York) et numérique, du 14 au 16 septembre

Présentation de Pixium Vision le mercredi 16 septembre à 15h30 ET ((21h30 CET)

- LSX's Healthtech Leaders: Virtual Partnering and Investment ; Evènement numérique du 15 au 18 septembre.

Présentation de Pixium Vision le mardi 15 septembre à 9h BST (10h CET), lors de la session Company Showcase

- Lyon : les Rendez-vous mensuels de Lyon Pôle Bourse

Evénement physique le mardi 6 octobre de 17h à 19h CET à Lyon (France)

Lloyd Diamond présentera la société à 18h et répondra aux questions lors de la séance de Q&A

- MedTech Strategist Investment & Partnering Summit 2020. Evénement numérique du 15 au 20 novembre. Réunions individuelles.

- Next French Healthcare 2020, Roadshow business virtuel, du 13 au 23 octobre. Réunions individuelles

- Dry AMD Therapeutic Development Summit, événement numérique 28 et 29 octobre

Présentation de Pixium Vision le jeudi 29 octobre de11h-11h30 ET (de 17h-17h30 CET)

Autres évènements

- Evènement pour investisseurs fortunés à Zurich, 2 octobre

- Evènement pour investisseurs fortunés à Monaco, 12 octobre

- Evènement pour investisseurs fortunés au Luxembourg, 29 octobre

- Evènement Virtual Key Opinion Leader (KOL), 30 octobre à 10h30 ET (16h30 CET).