Pixium Vision : présente le Système Prima dans le traitement de la forme sèche de la dégénérescence maculaire atrophique liée à l'âge

(Boursier.com) — Pixium Vision annonce qu'elle tiendra une conférence virtuelle avec des leaders d'opinion (KOL) sur le Système Prima dans le traitement de la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA sèche). La réunion aura lieu le vendredi 30 octobre 2020 à 15h30 heure française (soit 10h30, Eastern Time).

La conférence comprendra les présentations du Professeur José-Alain Sahel, de l'école de médecine de Pittsburgh University, et du Docteur Lisa C. Olmos de Koo, de University of Washington, ils feront un point sur les traitements actuels et les besoins médicaux non satisfaits chez les patients atteints de la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA sèche). Le Professeur Sahel et le Dr Olmos de Koo répondront aux questions des participants à l'issue de la présentation.

Enfin, l'équipe de direction de Pixium Vision présentera l'état d'avancement du Système Prima. Celui-ci se compose de trois éléments principaux : un implant sous-rétinien miniaturisé sans fil, une paire de lunettes équipée d'un appareil photo, d'un projecteur numérique intégré et d'un un ordinateur de poche qui analyse les images et les transforme en signaux électriques envoyés à l'implant via le projecteur numérique. Le Système Prima est destiné à remplacer partiellement le fonctionnement physiologique normal des cellules photo-réceptrices de l'oeil en stimulant électriquement les cellules nerveuses de la rétine interne, qui transmettent ensuite les informations visuelles au cerveau via le nerf optique.