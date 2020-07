Pixium Vision : précisions sur le capital

Pixium Vision : précisions sur le capital









Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 17 juillet 2020 par l'AMF, la société par actions simplifiée Omnes Capital, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en baisse, le 8 juillet 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Pixium Vision, et détenir, à cette date et à ce jour, pour le compte desdits fonds, 1.436.794 actions Pixium représentant autant de droits de vote, soit 3,44% du capital et des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation de capital de Pixium.

Omnes Capital est contrôlée par la société Rock Holding à hauteur de 62,83% et par la société Blue Duck à hauteur de 37,17%, ces deux sociétés étant détenues par les salariés et mandataires sociaux d'Omnes Capital. La société Omnes Capital a précisé agir indépendamment des personnes qui la contrôlent.