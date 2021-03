Pixium Vision : poursuite du projet de rapprochement avec Second Sight

Pixium Vision : poursuite du projet de rapprochement avec Second Sight









(Boursier.com) — Pixium Vision indique poursuivre son opération de rapprochement avec la société Second Sight Medical Products, Inc. cotée sur le Nasdaq dans les conditions annoncées au marché le 6 janvier 2021. La société travaille conjointement avec Second Sight à la levée des conditions suspensives à leur rapprochement et dont la finalisation devrait intervenir au cours du deuxième trimestre 2021. Par ailleurs, le Président du Tribunal de Commerce de Paris a désigné, par ordonnance en date du 18 janvier 2021, Messieurs Olivier Péronnet et Gilles de Courcel en qualité de commissaires à la scission et dont les conclusions seront mises à la disposition des actionnaires de la société.

Pour rappel, la réalisation de l'opération est notamment soumise à la réalisation de la levée de fonds de 25 millions de dollars, à l'approbation par les actionnaires de Pixium Vision et de Second Sight, ainsi qu'à l'obtention des autorisations au titre du contrôle des investissements étrangers en France.

Pixium Vision annonce par ailleurs avoir procédé à l'émission d'une nouvelle tranche d'obligations d'un montant nominal de 1,0 million d'euros correspondant à 100 Obligations, à la demande d'European Select Growth Opportunities Fund (ESGO), investisseur basé aux Etats-Unis et spécialisé dans la santé, d'exercer 100 Bons d'Emission sur les 500 Bons d'Emission restants.

Cette annonce intervient conformément aux dispositions de l'accord avec ESGO relatif à un financement pour un montant nominal maximal de 10.000.000 euros sur une période de 30 mois annoncé le 6 novembre 2019. Dans le cadre de ce contrat, la Société a émis, le 18 février 2020, 875 Bons d'Emission d'Obligations permettant l'émission d'un nombre maximum de 875 Obligations représentant un montant nominal maximum d'emprunt obligataire de 8.750.000 euros en cas d'exercice de la totalité des Bons d'Emission. Quatre tranches de 1.250.000 euros de valeur nominale avaient été émises respectivement en novembre 2019, février 2020, mai 2020 et janvier 2021.

Après tirage de la nouvelle tranche de 1 million d'euros, le nombre de Bons d'Emission en circulation est de 400 permettant l'émission d'un nombre maximum de 400 Obligations représentant un montant nominal maximum d'emprunt obligataire de 4.000.000 euros en cas d'exercice de la totalité des Bons d'Emission.