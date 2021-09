Pixium Vision poursuit sa collaboration avec l'Université de Stanford

(Boursier.com) — Pixium Vision annonce la poursuite de sa collaboration avec son partenaire académique, l'Université de Stanford. Ensemble, ils souhaitent développer la deuxième génération d'implants du Système Prima de vision bionique destiné aux patients atteints de la forme sèche de la Dégénérescence Maculaire Liée à l'Âge (DMLA). "Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec l'Université de Stanford, avec laquelle nous avons construit d'excellentes relations professionnelles depuis plusieurs années", a déclaré Guillaume Buc, Directeur de la Technologie de Pixium Vision. "Cet accord permet à Pixium Vision d'accéder au meilleur de la recherche dans ce secteur. Nous sommes convaincus que le développement de ce nouvel implant va contribuer à améliorer la vision des patients atteints de la forme sèche de la DMLA. Notre équipe de R&D continue de bénéficier d'une belle synergie professionnelle avec l'Université de Stanford, et nous entendons poursuivre encore davantage dans cette voie pour nos projets de développement à venir".

La nouvelle génération d'implants reprendra le design et les composants PRIMA, mais permettra potentiellement une stimulation neuronale ciblée bien plus importante grâce à l'augmentation exponentielle du nombre de pixels dans le nouvel implant. L'accord initial entre Pixium Vision et l'Université de Stanford avait été conclu en 2014 et avait permis de poser les bases de la création du design PRIMA. Les modalités financières du nouvel accord n'ont pas été dévoilées, mais sont similaires à celles de l'accord de 2014.