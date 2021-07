Pixium Vision : placement privé de 8 millions d'euros

Pixium Vision : placement privé de 8 millions d'euros









Crédit photo © Pixium

(Boursier.com) — Pixium Vision, société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants afin de permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, a conclu, dans le cadre d'un placement privé principalement réalisé aux Etats-Unis et réservé à des catégories de bénéficiaires, des engagements définitifs avec de nouveaux investisseurs qualifiés et spécialisés dans le domaine de la santé pour la souscription de 8.097.168 actions assorties de bons de souscription d'actions de la Société (ABSA), chaque ABSA étant composée de 2 actions ordinaires nouvelles et 1 bon de souscription d'actions (BSA), chaque BSA permettant de souscrire à une action ordinaire nouvelle. L'augmentation de capital devant être réalisée dans le cadre de de ce placement privé s'élève à environ 8 millions d'euros. Le prix de souscription par ABSA est de 1,976 euro, correspondant à 0,988 euro par Action Nouvelle associé à 0,50 BSA. Le prix d'exercice des BSA est de 1,24 euro par action et chaque BSA sera immédiatement exerçable dès son émission et pendant une durée de cinq ans à compter de celle-ci.

H.C. Wainwright & Co est intervenu en tant qu'agent de placement exclusif dans le cadre du placement privé.

Le produit net attendu, soit la somme approximative de 7,376 millions d'euros, a pour objet de fournir à la Société des ressources supplémentaires pour poursuivre le développement clinique de son système Prima qui a récemment montré des résultats extrêmement prometteurs chez les patients équipés des nouvelles lunettes transparentes PRIMA 2. Ce financement permettra de procéder à l'implantation de l'ensemble des patients dans l'étude pivot PRIMAvera et d'assurer leur suivi afin de fournir à la Société des données d'efficacité et de sécurité nécessaires au dépôt du dossier en vue de l'obtention du marquage CE en Europe.

Sur la base de ses prévisions de dépenses et compte tenu de sa trésorerie au 30 juin 2021 (laquelle s'élève à la somme de 10,13 millions d'euros au 30 juin 2021), ainsi que du produit net de l'Augmentation de Capital, la Société estime être en mesure de financer ses activités jusqu'à fin 2022.

L'émission des 8.097.168 actions nouvelles résultera en une augmentation de capital immédiate de 8.000.001,98 euros (dont un montant nominal de 485.830,08 euros et une prime d'émission totale de 7.514.171,90 euros, correspondant à la valeur nominale de 0,06 euro et à une prime d'émission de 0,928 euro par action émise), représentant environ 16,48% du capital social et des droits de vote de la Société avant l'offre.