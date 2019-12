Pixium Vision : nouveaux tests positifs pour l'implant Prima

(Boursier.com) — Pixium Vision se félicite de la publication d'un article scientifique dans le magazine en ligne "Nature Biomedical Engineering" sur les réponses comportementales suscitées chez des primates par son système Prima d'implant photovoltaïque sous-rétinien.

Les dystrophies rétiniennes et la Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age (DMLA) induisent une dégénérescence des photorécepteurs pouvant engendrer la cécité. Chez les patients atteints de cécité, même si l'activation électrique du circuit rétinien résiduel peut fournir une perception visuelle artificielle utile, la résolution des implants rétiniens actuels est limitée du fait de la taille imposante des électrodes ou d'un nombre réduit de pixels.

Cet article porte sur l'évaluation d'une sensibilité à la lumière proche de l'infra-rouge précédemment rapportée chez trois primates non-humains éveillés et porteurs du système d'implant photovoltaïque sous-rétinien PRIMA.Selon cette étude, la stimulation de l'implant par un pixel unique à des niveaux de rayonnement sûrs a induit des mouvements oculaires chez les animaux. Les animaux ont indiqué leur perception visuelle en répondant par des saccades à des stimulations de l'implant proches de l'infra-rouge. Ces réponses ont été observées deux ans après la pose de l'implant.

"Les tests réalisés sur des primates non-humains démontrent la capacité de l'implant PRIMA de Pixium Vision à stimuler sélectivement la rétine à une résolution élevée et à des niveaux d'impulsion électrique faibles. Nous nous réjouissons de ces résultats excellents rendus possibles par la collaboration fructueuse de nos instituts dans le cadre de la subvention SightAgain", a déclaré Serge Picaud, Directeur de recherche INSERM à l'institut de la Vision à Paris et principal auteur de l'article.

"Nous continuons de tester la faisabilité de nouvelles améliorations du système en parallèle à la fois en Europe et aux États-Unis, et nous utiliserons ces données comme fondement pour notre étude-pivot qui démarrera au premier semestre 2020", a précisé Guillaume Buc, Directeur de la Technologie de Pixium Vision et co-auteur de l'article.