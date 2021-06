Pixium Vision nomme Offer Nonhoff au poste de Directeur Financier

Pixium Vision nomme Offer Nonhoff au poste de Directeur Financier









(Boursier.com) — Pixium Vision SA, société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bioniques innovants afin de permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce la nomination, avec effet immédiat de Offer Nonhoff, dirigeant international expérimenté au poste de Directeur Financier,

Offer Nonhoff est un dirigeant chevronné doté de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la santé et d'autres domaines. Il a notamment été directeur financier de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA en Israël, de l'entreprise suédoise de dispositifs médicaux BoneSupport AB, et de l'allemand Lumenis pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Avant de rejoindre Pixium Vision, Offer Nonhoff était directeur financier de Trigo, entreprise de technologie de la vente au détail basée en Israël. Il a acquis une très solide expérience dans la création et le développement d'entreprises, a levé plus de 180 millions de dollars de capital et piloté pour BoneSupport, une entrée en bourse réussie ; Offer a déjà collaboré avec Lloyd Diamond, Directeur Général de Pixium Vision, chez BoneSupport et Lumenis.

"Je suis très heureux d'accueillir Offer Nonhoff en tant que nouveau Directeur Financier de Pixium Vision. Offer a un parcours exceptionnel dans le secteur de la finance, et nous avons collaboré ensemble avec succès chez BoneSupport, alors au même stade de développement que Pixium Vision aujourd'hui. L'expertise d'Offer Nonhoff sera un atout considérable pour Pixium Vision tant dans le cadre de la progression de l'étude pivotale de notre Système Prima que pour la préparation du lancement commercial, fin 2023, de ce système révolutionnaire de vision bionique pour les patients atteints de DMLA sèche", s'est félicité Lloyd Diamond, Directeur Général de Pixium Vision.

"Je suis ravi de rejoindre Pixium Vision au moment où la société atteint un point d'inflexion important dans sa croissance", a déclaré Offer Nonhoff, Directeur Financier de Pixium Vision. "Je me réjouis de collaborer à nouveau avec Lloyd Diamond, ainsi qu'avec la talentueuse équipe et le Conseil d'Administration de Pixium Vision, pour contribuer au succès du Système Prima et aider les patients à retrouver une forme de vision. Ma priorité est de garantir le financement du développement clinique et de la phase de commercialisation, dont notamment l'accès à un vaste cercle d'investisseurs américains. Nous envisageons également la possibilité d'une introduction sur le NASDAQ."