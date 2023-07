Pixium Vision : mise en place d'un financement relais de 3 ME avec Bpifrance et Sofinnova

(Boursier.com) — Le 28 juillet, Pixium Vision a signé une convention d'avance en compte courant d'actionnaires convertible de 3 millions d'euros, constituée de 2 ME octroyés par Bpifrance Participations et 1 ME par Sofinnova Capital VII à verser avant le 31 juillet.

La durée de cette avance en compte courant est de 12 mois à compter de la date de sa signature, sauf si les parties conviennent d'une prolongation de la date d'échéance.

L'avance en Compte Courant est assortie d'un taux d'intérêt annuel de 12%. Outre les cas habituels de remboursement anticipé, l'avance en Compte Courant prévoit un remboursement par compensation, à la discrétion de chaque prêteur, en cas de Financement Qualifié (à savoir, un financement minimum de 15 millions d'euros sous forme d'actions ou de titres, incluant, sans s'y limiter, des obligations convertibles).

Cet apport de liquidités permettra à Pixium Vision d'étendre sa capacité de trésorerie jusqu'à fin novembre, lui allouant une plus grande souplesse dans sa recherche de financement à long terme afin de réaliser ses ambitions stratégiques.

Le regroupement des actions par 50 sera appliqué.