Pixium Vision : le Résultat Opérationnel affiche une perte de 8,87 ME

(Boursier.com) — Au cours de l'exercice 2019, Pixium Vision n'a pas réalisé de Chiffre d'Affaires.

Les produits opérationnels sont principalement composés du Crédit d'impôt recherche (CIR), s'élevant à 1,72 million d'euros (1,32 millions d'euros en 2018). Le CIR correspond aux efforts continus de la Société en 'R&D', notamment dans les dépenses cliniques et réglementaires du Système Prima. La hausse du crédit d'impôt recherche en 2019 reflète les efforts continus de la Société pour la conduite de son programme de 'R&D'.

Au total, les produits opérationnels s'élèvent à 1,78 million d'euros en 2019 comparés à 1,60 millions d'euros en 2018.

Les dépenses de Recherche et Développement courantes se sont élevées à 6,53 millions d'euros comparées à 6,18 millions d'euros un an plus tôt. En 2019, Pixium Vision a accentué ses investissements dans le développement du Système Prima, tant dans la conception des nouvelles lunettes transparentes intelligentes que de la production des premiers dispositifs nécessaires aux études cliniques. Les dépenses de R&D couvrent également la conduite des études cliniques en cours. Les dépenses de 'R&D' représentent deux-tiers des dépenses courantes totales.

Les frais généraux (G&A) courants s'élèvent à 3,07 millions d'euros en 2019 à comparer à 3,05 millions d'euros en 2018. Les frais généraux sont stables et soulignent les efforts constants de maîtrise des charges et la concentration des efforts de l'entreprise sur la R&D et la création de valeur.

Les frais marketing et de communication ressortent à 49 559 euros en 2019 et reflètent l'absence d'activité commerciale de la Société.

Afin de donner une meilleure lisibilité de la réalité des opérations de Pixium Vision, la Société a choisi de publier son Résultat Opérationnel courant. Ce solde est ajusté des éléments non récurrents ou d'éléments sans impact sur la trésorerie de la Société. Le Résultat Opérationnel Courant est une perte de 7,87 millions d'euros (comparé à une perte de 7,77 millions d'euros en 2018).

Les Eléments non courant ressortent à 1 million d'euros en 2019 (contre 4,52 millions d'euros en 2018). Ces éléments sont constitués des indemnités de départ du précédent Directeur Général et de charges calculées liées aux paiements en action. Rappelons qu'en 2018, la Société a enregistré des pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles attachées au projet IRIS(R), partiellement compensées par des produits liés aux paiements en actions.

Le Résultat Opérationnel affiche une perte de 8,87 millions d'euros significativement réduite par rapport à 2018 (12,29 millions d'euros). Le Résultat Global affiche une perte de 9,62 millions d'euros (comparé à une perte de 13,52 millions d'euros en 2018). En 2019, la Société a enregistré une charge financière de 1,00 million d'euros (contre 0,98 million d'euros en 2018) correspondant principalement au paiement des intérêts de l'emprunt obligataire signé avec la société Kreos Capital en septembre 2016. La Société n'a pas enregistré de charge d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2018. La perte représente 0,44 euro et 0,73 euro par action émise respectivement pour les exercices 2019 et 2018.

La consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles a augmenté de 11% en 2019 atteignant 8,29 millions d'euros à comparer à 7,45 millions d'euros en 2018. La hausse de la consommation de trésorerie reflète l'accentuation des efforts de recherche et développement alloués au Système Prima. Les charges liées au départ du Directeur Général expliquent également la hausse de la consommation de trésorerie. Hors éléments exceptionnels, la consommation de trésorerie liée aux charges administratives est stable.

Les flux nets de trésorerie liés aux activités de financement se sont élevés à (0,52) million d'euros en 2019. Ils reflètent le remboursement de l'emprunt obligataire signé avec Kreos Venture partiellement compensé par les tirages sur la ligne de financement en fonds propres et de l'encaissement d'une première tranche du financement obligataire ("ORNAN 2019") mis en place en novembre 2019 avec ESGO. Au total, Pixium Vision clôture l'exercice 2019 avec une position nette de trésorerie de 6,79 millions d'euros contre 15,63 millions d'euros un an auparavant.