Pixium Vision : le partenariat avec Second Sight bat-il déjà de l'aile ?

(Boursier.com) — Pixium Vision prend acte des termes du communiqué de presse publié aujourd'hui par son partenaire Second Sight et du formulaire 8-K déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission par lesquels Second Sight a annoncé avoir reçu des engagements de souscription en vue d'un placement privé dont la réalisation interviendrait le 26 mars 2021.

"Un tel placement privé est expressément contraire aux engagements pris par Second Sight aux termes du protocole d'accord conclu le 5 janvier 2021 entre Pixium et Second Sight, n'étant pas celui prévu dans le cadre de leur projet de rapprochement annoncé au marché", écrit Pixium.

Second Sight a sollicité l'autorisation préalable de Pixium au cours de ces derniers jours. Sur décision unanime de son conseil d'administration, Pixium a fait part à Second Sight de son refus le 23 mars. Le conseil d'administration de Pixium a en effet considéré qu'un tel placement privé pourrait, en raison des contraintes réglementaires et des risques de marché y étant associés, compromettre les chances de succès de l'augmentation de capital de 25 M$ prévue par le protocole d'accord et, dès lors, celui du rapprochement entre les deux sociétés.

Dans ce contexte, Pixium a demandé à Second Sight de lui communiquer les termes et conditions du placement privé afin d'évaluer toutes les options dont elle dispose, y compris l'étude de solutions alternatives de financement sur lesquelles la société avait travaillé avant la conclusion du protocole d'accord avec Second Sight. Pixium informera le marché dès que possible des décisions qu'elle entend prendre.