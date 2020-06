Pixium Vision lance une augmentation de capital

Pixium Vision lance une augmentation de capital









Crédit photo © Pixium

(Boursier.com) — Pixium Vision lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant maximum de 7,8 ME pour l'étude pivot du Système Prima. Il s'agit d'une opération au prix de 0,50 euro par action avec une parité de souscription de 15 actions nouvelles pour 26 actions existantes.

Le produit de cette émission est destiné à fournir à la Société des moyens supplémentaires pour poursuivre le développement clinique de son Système Prima qui a récemment montré des résultats extrêmement prometteurs chez les patients équipés des nouvelles lunettes transparentes PRIMA 2. La Société prépare en particulier l'étude pivot, PRIMAvera, qui débutera en fin d'année ou au premier semestre 2021. PRIMAvera doit permettre de fournir des données d'efficacité et de sécurité nécessaires à la commercialisation du dispositif. Enfin, la Société explore également la possibilité de conduire en parallèle l'étude PRIMAvera en Europe et aux Etats-Unis.

Si l'augmentation de capital n'est réalisée qu'à hauteur de 75%, le produit brut maximum de l'émission, soit 5,85 ME, aura pour objectif de financer de manière prioritaire l'étude pivot, PRIMAvera, la Société ralentissant ses investissements en matière de R&D concernant des développements annexes.

Lloyd Diamond, Directeur Général de Pixium Vision, déclare : "Au cours des derniers mois, le développement de Pixium Vision s'est considérablement accéléré, avec notamment les premières implantations de patients aux Etats-Unis et les formidables résultats obtenus avec les lunettes PRIMA 2 chez les patients déjà implantés. Il s'agit maintenant d'entrer dans la dernière phase du développement clinique du Système Prima, si possible simultanément en Europe et aux Etats-Unis. Afin de soutenir cette dynamique, nous lançons aujourd'hui une augmentation de capital qui bénéficie du soutien notable de nos actionnaires historiques, Sofinnova et BPI France. Cette levée de fonds doit nous permettre de poursuivre notre stratégie de développement visant à apporter une solution thérapeutique efficace aux patients souffrant d'une forme avancée de DMLA sèche en Europe et aux Etats-Unis".

L'augmentation de capital entraînera l'émission d'un maximum de 15.620.415 actions nouvelles au prix de 0,50 euro par action, dont 0,06 euro de valeur nominale et 0,44 euro de prime d'émission, soit un produit maximum brut de 7.810.207,50 euros (prime d'émission incluse).

Le prix de souscription des actions nouvelles de 0,50 euro par action représente une décote de 32,2% par rapport au cours de clôture du 11 juin 2020 et une décote de 23,2% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit au 11 juin 2020, soit 0,6509 euro.

La souscription des actions nouvelles sera ouverte du 18 juin 2020 au 1er juillet 2020 inclus.

La souscription des actions nouvelles sera réservée, par préférence :

- aux porteurs d'actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l'issue de la journée comptable du 15 juin 2020, qui se verront attribuer le 16 juin 2020 un DPS par action détenue ; et

- aux cessionnaires des DPS.

Les titulaires de DPS pourront souscrire :

- à titre irréductible, à raison de 15 Actions Nouvelles pour 26 actions existantes. 26 DPS permettront de souscrire à 15 Actions Nouvelles au prix de 0,50 euro par action ; et

- à titre réductible, le nombre d'Actions Nouvelles qu'ils désireraient en sus de celui leur revenant au titre de l'exercice de leurs DPS à titre irréductible.

Les DPS pourront être acquis ou cédés sur le marché pendant leur période de cotation, entre le 16 juin 2020 et le 29 juin 2020 inclus, sous le code ISIN FR0013495157. A défaut de souscription avant le 1er juillet 2020 ou de cession avant le 29 juin 2020, ils deviendront caducs et leur valeur sera nulle.

Pour exercer leurs DPS, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 18 juin 2020 et le 1er juillet 2020 inclus et payer le prix de souscription correspondant. Les DPS non exercés seront caducs de plein droit à la fin de la période de souscription, soit le 1er juillet 2020 à la clôture de la séance de bourse.

Certains actionnaires historiques de la Société (Sofinnova Partners et Bpifrance Participations) se sont fermement engagés à participer à l'augmentation de capital à titre irréductible et réductible pour un montant total de 2,6 ME. Ces engagements de souscription représentent environ 33% du montant total de l'offre et ne sont assortis d'aucune condition.

En outre, aux termes d'engagements de garantie, quatre investisseurs qualifiés garants se sont engagés à souscrire les actions nouvelles qui n'auraient pas été souscrites à l'issue de la période de souscription pour un montant maximum de 3,3 ME, représentant au maximum environ 42% du montant de l'offre. Les actions nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible et réductible seront réparties et attribuées aux Garants au prorata de leurs engagements de garantie, et dans la limite de 75% du montant de l'offre.