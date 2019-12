Pixium Vision : grosse poussée de fièvre

(Boursier.com) — Grosse envolée spéculative sur Pixium Vision. Sans aucune actualité particulière, le titre de la medtech spécialisée dans le développement d'implants rétiniens électroniques s'envole de 56,5% à 0,98 euro après avoir déjà repris 19% hier. Une flambée qui s'accompagne d'énormes volumes puisque plus de 2,5 millions d'actions ont déjà été échangées, soit plus de 10% du capital ! Après avoir touché un plus bas à 0,515 euro en séance mercredi, la valeur a donc quasiment doublé en un peu plus de 24 heures. Elle reste malgré tout loin de ses sommets boursiers, à plus de 8 euros.

A noter toutefois que la société a été retenue parmi les finalistes des Grands Prix de la Ville de Paris, dans la catégorie Paris 2040, qui récompense l'engagement des entreprises face aux défis sociétaux. Ces Grands Prix de I'Innovation ont pour vocation de soutenir le développement des entreprises innovantes franciliennes dans des secteurs en forte croissance.