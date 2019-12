Pixium Vision : franchissement de seuil de détention sans cession d'actions

(Boursier.com) — Pixium Vision, société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, a été informé par Bpifrance du franchissement passif à la baisse du seuil de 15% du capital consécutif à l'augmentation du nombre total d'actions et de droits de vote de la Société.

Bpifrance n'a cédé aucune action et continue de soutenir Pixium Vision et sa stratégie, à travers sa présence active et continue à son Conseil d'administration.

Bpifrance détient 3.550.344 actions représentant 14,68% du capital à la date de ce communiqué.