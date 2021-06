Pixium Vision fait un point sur ses activités et présente les étapes importantes à venir

(Boursier.com) — Pixium Vision SA, société de bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, fait un point complet sur ses activités et annonce étudier activement plusieurs possibilités afin d'assurer le développement de son Système Prima, notamment une éventuelle entrée sur le NASDAQ aux États-Unis, tout en conservant sa première cotation sur Euronext Growth à Paris.

Lloyd Diamond, Directeur Général de Pixium Vision, explique : "Pixium Vision est restée très concentrée sur ses objectifs et a tenu ses promesses en dépit d'un contexte difficile, pour la Société et pour le secteur en général, durant toute l'année 2020 et les premiers mois de 2021. Le développement clinique du Système Prima, dispositif révolutionnaire de vision bionique, se poursuit, et l'implant du premier patient de l'étude PRIMAvera a été activé récemment. Au cours des six derniers mois, nous avons eu des échanges fructueux avec des investisseurs américains, qui témoignent d'un fort intérêt pour Pixium Vision et sa technologie. Fort de ces discussions et pour faciliter l'accès à ces investisseurs, Pixium Vision s'est attaché les services d'une banque d'investissement américaine de premier plan chargée de faire des recommandations sur les options envisageables, notamment sur la meilleure façon de procéder à une éventuelle introduction sur le marché boursier NASDAQ aux États-Unis. L'accès à ce grand nombre d'investisseurs donnera à Pixium Vision une chance unique d'accélérer le développement clinique et de préparer le lancement commercial du Système Prima fin 2023."

L'essai pivot européen PRIMAvera - en bonne voie pour un dépôt de demande du marquage CE au premier semestre 2023

L'essai clinique pivot PRIMAvera est en cours ; le premier patient a été recruté et implanté. L'implant de ce premier patient a récemment été activé et la phase de rééducation a débuté. Le contrôle des patients continue et des données de l'étude devraient pouvoir être communiquées début 2023. En conséquences, la demande de marquage CE en Europe pourrait être déposée au premier semestre 2023, et devrait résulter en une autorisation européenne fin 2023.

Le Système Prima aux États-Unis - Étude de faisabilité en cours - Données attendues au deuxième semestre 2022

Aux États-Unis, l'étude pilote est en cours et les données attendues au deuxième semestre 2022. Bien que les discussions aient été ralenties par la pandémie de COVID-19, Pixium Vision espère avoir plus de visibilité fin 2021. Si la FDA considère les données générées par PRIMAvera suffisantes pour une approbation règlementaire, la demande pourrait être déposée plus tôt qu'initialement prévu.

Entrée en bourse aux États-Unis sur le NASDAQ à l'étude - Une banque d'investissement américaine chargée du projet

L'accès au marché américain est une priorité et pourrait être une source de bénéfices importants pour Pixium Vision qui cherche à y développer sa présence physique et financière. L'intérêt porté par les investisseurs américains à Pixium Vision et à sa technologie s'est accru au cours des six derniers mois. Afin de tirer parti de cet intérêt, le Conseil d'administration de Pixium Vision a décidé d'étudier différentes possibilités, y compris celle d'une éventuelle entrée sur le marché boursier NASDAQ aux États-Unis, et donc a chargé une banque d'investissement américaine d'émettre des recommandations sur ce processus.

A la suite de la décision de Second Sight de mettre unilatéralement un terme au projet de rapprochement entre les deux entreprises, Pixium Vision a tenté de parvenir à un accord amiable, mais Second Sight n'a pas donné suite. Pour défendre les intérêts de ses actionnaires, Pixium Vision a intenté une action en justice contre Second Sight. Comme dans le cas de toute procédure judiciaire, Pixium Vision communiquera à l'attention des marchés chaque fois que la loi l'exigera.