Pixium Vision : en redressement judiciaire

(Boursier.com) — La procédure de sauvegarde de Pixium Vision SA, mise en place depuis le 9 octobre, a été convertie en redressement judiciaire.

En l'absence de solution pour renforcer sa capacité financière et sécuriser sa trésorerie pendant la procédure de sauvegarde, Pixium et ses administrateurs judiciaires ont déposé une demande de conversion de procédure de sauvegarde en redressement judiciaire auprès du Tribunal de commerce de Paris. Cette demande a été examinée et approuvée par le Tribunal de commerce de Paris, lors de l'audience du 13 novembre 2023.

Dans ce cadre, Pixium rappelle que ses administrateurs judiciaires ont mis en place un processus d'appel d'offres le 20 octobre 2023, en vue de trouver des acheteurs pour reprendre les activités de la société et que la date limite de dépôt des offres a été fixée au 20 novembre 2023 à 12h.

Les candidats intéressés sont invités à contacter les administrateurs judiciaires, la SCP Abitbol & Rousselet, représentée par Joanna Rousselet, et la SELARL FHB, représentée par Hélène Bourbouloux.

Pixium Vision attire l'attention des investisseurs sur la possibilité qu'en cas de plan de cession judiciaire de tout ou partie des actifs de la société, le prix proposé ne permettra pas le remboursement intégral ou partiel des actionnaires.

Le marché sera régulièrement tenu informé de l'avancement de la procédure et, plus généralement, de la situation financière de Pixium.