Pixium Vision : en recherche de financement après une lourde perte en 2022

(Boursier.com) — Les produits opérationnels de Pixium Vision pour l'exercice 2022 s'élèvent à 1,95 million d'euros (2,65 millions l'année en 2021). En 2022, les produits opérationnels sont essentiellement composés du crédit d'impôt recherche (CIR) dont le montant représente 1,8 ME.

Les charges opérationnelles courantes s'élèvent à 13,9 ME (12,9 ME en 2021). Les charges opérationnelles courantes sont en hausse de 7,6%, totalisant 1 ME, dont 1,5 ME consacré aux activités de recherche et développement, montant en partie compensé par des économies de 0,5 million d'euros au titre des frais généraux.

Les dépenses de recherche et développement représentent 8,8 ME, (7,3 ME en 2021). Les frais généraux se montent à 5,1 ME (5,6 ME en 2021). Cette diminution est principalement liée aux coûts engagés par la société au titre des activités juridiques en 2021, effectuées dans le cadre de la préparation de son rapprochement avec Second Sight Medical Product.

Le résultat opérationnel de 2022 affiche une perte de -11,9 ME (-10,3 ME en 2021).

Le résultat net se traduit par une perte de -10,3 ME (-10,9 ME en 2021). La perte par action ressort à -0,21 euro par action en 2022 (-0,23 euro en 2021).

La consommation nette de trésorerie liée aux activités opérationnelles de 2022 s'élève à 11,3 ME (8,8 ME en 2021). Cette augmentation est avant tout liée à la conduite de l'étude clinique PRIMAvera en Europe, pour laquelle la société a atteint ses objectifs de recrutement et d'implantations chez 38 patients à la date annoncée initialement de décembre 2022.

Au 31 décembre 2022, la trésorerie nette liée aux activités de financement s'élève à 4,6 ME, au terme du tirage de la première tranche d'obligations convertibles (ORNAN 2022), dans le cadre du contrat signé avec ESGO en juillet 2022, pour un montant total de 5,5 ME et pour lequel la société a reçu un montant total de 4,6 ME (produit net). Pixium Vision clôture l'exercice 2022 avec une position de trésorerie nette de 7,7 ME (14,5 ME fin 2021).

Situation de trésorerie au 31 mars 2023 (non auditée)

Au 31 mars 2023, la trésorerie de Pixium Vision s'élevait à 4,7 ME, (7,7 ME au 1er janvier 2023). Pixium Vision reste en recherche active de solutions de financement afin de réaliser ses ambitions stratégiques et de se préserver de tout risque d'insolvabilité. Dans le même temps, la société poursuit la mise en oeuvre de mesures de réduction des coûts dans le but d'étendre sa capacité de trésorerie jusqu'à fin juillet 2023 environ, au lieu de juin 2023 comme initialement annoncé.

Pour l'accompagner dans sa recherche de financement à l'échelle mondiale, Pixium Vision a mandaté deux banques d'investissement.

Pixium Vision a conscience que la mobilisation de fonds auprès d'un ou plusieurs nouveaux investisseurs pourrait prendre du temps, et que l'injection effective de capitaux pourrait avoir lieu après juillet 2023. Par conséquent, la société étudie également des solutions qui lui permettraient de garantir le financement de ses activités pendant cette période (entre la fin du mois de juillet 2023 et l'arrivée d'un nouvel investisseur).

Depuis le début de l'année 2023, Pixium Vision poursuit sa dynamique positive en matière d'études cliniques, de conformité réglementaire et de développement de produits.