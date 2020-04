Pixium Vision : du soutien pour sa recherche

(Boursier.com) — Pixium Vision, qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce la nomination de deux médecins conseillères seniors spécialistes de la recherche clinique et l'approche patients pour accompagner la société dans le développement de son Système Prima dans la forme sèche de Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age (DMLA).

Le Docteur Lisa Olmos de Koo, MD, MBA est nommée Chief Medical Advisor. Le Docteur Olmos de Koo conseillera la société sur la stratégie de mise en oeuvre des essais cliniques, la prise en charge des patients et plus globalement l'approche médicale. Lisa Olmos de Koo, chirurgien rétinien et Professeur associé d'Ophtalmologie à l'Université de Washington à Seattle, apporte une expérience de 20 années de d'expérience clinique et universitaire avec un intérêt particulier pour la formation à l'ophtalmologie. Son expérience et son réseau parmi les ophtalmologistes américains seront des atouts majeurs pour Pixium Vision, qui conduit une étude de faisabilité de son Système Prima et accroît progressivement ses opérations aux Etats-Unis.

Le Docteur Sandra Montezuma, MD, Ophtalmologiste et Professeure Associée au Département d'Ophtalmologie et Neurosciences de la vision de l'Université du Minnesota, est nommée Clinical Advisor. Le Docteur Montezuma dispose d'une vaste et solide expertise dans la prise en charge médicale et chirurgicale des maladies de la rétine et se concentrera sur le développement du dispositif en étroite collaboration avec les équipes de R&D de Pixium Vision.