Pixium Vision : du nouveau après l'annonce de l'obtention du statut Breakthrough Device de la FDA pour le Système Prima

(Boursier.com) — Pixium Vision, société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, accueille favorablement l'intérêt du marché pour les derniers développements de ses activités suite à l'annonce de l'obtention du statut Breakthrough Device de la FDA pour le Système Prima dans le traitement de la DMLA sèche et indique que European Select Growth Opportunities Fund géré par L1 Capital ("ESGO"), investisseur américain spécialisé dans la santé, a converti des ORNAN2022.

Le vendredi 31 mars 2023, ESGO a converti 160 ORNAN2022 représentant un montant total de 1.600.000 euros et l'émission d'un nombre total de 65.573.769 actions ordinaires, ce qui fait d'ESGO un actionnaire majeur de Pixium Vision. La conversion est intervenue à la suite de l'intérêt accru du marché pour les actions de Pixium Vision après l'annonce par la Société de l'obtention du statut de Breakthrough Device de la FDA pour le système Prima dans la DMLA sèche le vendredi 31 mars 2023. L'appréciation du cours de bourse confirme l'intérêt continu du marché pour la technologie PRIMA ainsi que pour le développement américain de ses essais cliniques et sa procédure de soumission réglementaire aux États-Unis. Après cette conversion, le capital social de la société s'élève à 2.980.403,72 euros divisé en 148.664.926 actions.

"Nous nous réjouissons de l'intérêt accru pour Pixium Vision suite à la hausse de plus de 300% du cours de notre action vendredi dernier. Le fait d'avoir reçu le statut de Breakthrough Device de la part de la FDA aux États-Unis est un succès remarquable et continue de démontrer la capacité de Pixium Vision à atteindre ses objectifs", a déclaré Lloyd Diamond, Directeur Général de Pixium Vision. "ESGO n'ayant naturellement pas l'intention de rester un actionnaire majeur de la société, ce dernier nous a informé qu'il négocierait les actions de notre Société de manière responsable afin de ne pas avoir d'impact significatif sur le cours de l'action".

ESGO a également commenté : "Nous sommes satisfaits des progrès de Pixium Vision et sommes pleinement conscients de notre responsabilité en tant qu'actionnaire principal. ESGO s'engage à soutenir Pixium Vision et, bien que nous ne puissions pas contrôler le cours de l'action, notre intention est de négocier de manière responsable afin de ne pas affecter le cours de l'action Pixium Vision".

Comme indiqué dans un précédent communiqué de presse, Pixium Vision poursuit activement ses démarches dans le cadre de la recherche de différentes options de financement pour soutenir ses ambitions stratégiques, lesquelles sont renforcées par la reconnaissance par la FDA du statut de Breakthrough Device pour le système Prima dans la DMLA sèche. Dans le même temps, la Société poursuit la mise en en oeuvre des mesures de réduction des coûts avec l'intention d'étendre son horizon de liquidité au-delà de la fin du deuxième trimestre 2023.

Le 13 juillet 2022, un contrat de financement avait été signé avec ESGO pour un montant maximum de 30.000.000 Euros, lequel a été résilié le 13 février 2023, après tirage de la première tranche d'un montant de 5.500.000 Euros représentant 550 ORNAN2022, ayant une date d'échéance d'un an se terminant le 13 juillet 2023. Après cette conversion, le nombre d'ORNAN 2022 en circulation représente 125 ORNAN2022 soit un montant total de 1.250.000 Euros.