Pixium Vision : dispose de 3,7 ME de trésorerie

(Boursier.com) — En séance, l'action Pixium Vision gagne 6,25% à 0,17 euro, malgré les précisions apportées sur sa situation financière et notamment, sur le risque de liquidité à court terme. D'autre part, Pixium Vision a publié ses résultats du 1er semestre 2023, qui affichent une perte nette de -5,8 ME pour seulement 3,7 ME de trésorerie.

Ainsi, les produits opérationnels de Pixium Vision s'élèvent à 0,9 million d'euros correspondant principalement au Crédit d'Impôt Recherche (CIR). Les dépenses de recherche et développement ( R&D) courantes restent à un niveau similaire et s'élèvent à 4,1 ME au 1er semestre 2023, ce qui correspond à une baisse de 48 kE par rapport à l'année dernière. Au 1er semestre 2023, Pixium Vision est restée mobilisée sur ses études cliniques, principalement l'étude PRIMAvera, mais aussi ses études de faisabilité en Europe et aux Etats-Unis. En outre, le Groupe a poursuivi le développement et la fabrication de son système de vision bionique Prima pour en assurer la disponibilité aux fins de ses études en cours.

Le résultat opérationnel affiche une perte de -5,7 ME, inférieure de 0,4 ME à celle du 1er semestre 2022 (-6,1 ME). Le résultat net enregistre une perte de -5,8 ME (-5,6 ME au 1er semestre 2022). La perte par action se limite à -0,07 euro au 1er semestre 2023 (-0,12 euro au 1er semestre 2022).

La consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles diminue au 1er semestre 2023 pour atteindre 3,9 ME (7,1 ME au 1er semestre 2022). Cette performance s'explique principalement par le versement anticipé du Crédit d'Impôt Recherche de 1,8 ME. Le flux de trésorerie net lié aux activités de financement s'élève à 3 ME au 1er semestre 2023.

Pixium Vision clôture le 1er semestre 2023 avec une position nette de trésorerie de 3,7 ME (7,2 ME un an plus tôt).