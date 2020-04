Pixium Vision : de nouveaux résultats positifs pour le Système Prima dans la DMLA sèche

(Boursier.com) — Pixium Vision annonce de nouveaux résultats positifs de son Système Prima chez les patients atteints de la forme sèche de Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age (DMLA) dans le cadre de l'étude française de faisabilité.

Le Système Prima restitue durablement, et avec un très bon profil de tolérance, la perception visuelle chez les quatre patients implantés et évalués de 18 à 24 mois après implantation. En outre, la mesure de l'acuité visuelle de ces patients montre un bénéfice majeur des lunettes de deuxième génération avec une amélioration de 0,3 logMAR (ou 3 lignes) au minimum et jusqu'à 0,7 logMAR (ou 7 lignes).

Ces résultats complètent et renforcent les données à 12 mois précédemment annoncées. Ils démontrent également l'intérêt des lunettes transparentes, combinant vision périphérique naturelle et vision prosthétique, et l'apport clinique du Système Prima dans de bonnes conditions de tolérance.

Suite à ces données positives, le Système Prima sera évalué dans le cadre de PRIMAvera, l'essai clinique pivot conçu pour obtenir les données d'efficacité et de tolérance nécessaires au dépôt des demandes de mises sur le marché aux Etats-Unis, en Europe et dans le reste du Monde.